الرئيس الألماني: من الجميل أن يكون رمضان جزءا من حياتنا

أعرب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن شكره لكافة المسلمين الذين شاركوا احتفالهم بشهر رمضان مع غير المسلمين.

وقال شتاينماير في رسالة تهنئة بمناسبة عيد الفطر "في كثير من العائلات المسلمة والجمعيات (الإسلامية) والمساجد أقيمت مآدب إفطار جماعية ضمت أيضا جيران من غير المسلمين.

وأضاف " أشكركم جميعا على دعوتكم المتجاوزة للحدود الدينية وإيصالكم بذلك رسالة سلام وتسامح… من الجميل أن نرى أن رمضان في ألمانيا صار حاليا جزءا طبيعيا من حياتنا المشتركة".

وقال شتاينماير إن هذا العيد يبين أنه بإمكاننا أن نسعد ونعيش سويا ونلقى بعضنا باحترام ورعاية، وتابع "هذا ما اعتقده وسأعمل من أجله حيثما أمكنني دائما".