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سياسة

اتهام أمريكي بجريمة كراهية بسبب حرق مسجد

مارك بيريز المتهم بجريمة كراهية بسبب حرق مسجد
مارك بيريز المتهم بجريمة كراهية بسبب حرق مسجد
23/6/2017

اتهمت هيئة محلفين اتحادية في فيكتوريا بولاية تكساس الخميس، مارك بيريز (25 عاما) بارتكاب جريمة كراهية للاشتباه في إحراقه مسجدا هناك يوم 28 يناير/ كانون الثاني.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إن بيريز إذا أدين فسيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما في جريمة الكراهية و10 سنوات لحيازة أداة تدمير غير مسجلة و10 سنوات أخرى لاستخدام أسلوب الحرق لارتكاب جناية فضلا عن غرامة حدها الأقصى 250 ألف دولار.

وتعتبر جماعات حقوقية إسلامية أن الحريق الذي شب في مركز فيكتوريا الإسلامي على بعد 200 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من هيوستون جزء من موجة تعصب متنامية ضد المسلمين في الولايات المتحدة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من محام عن بيريز المحتجز حاليا.

وأفادت الوزارة بأنه يواجه اتهامات منها تدمير عقار ديني.

وقالت وزارة العدل إن السلطات ألقت القبض على بيريز في بادئ الأمر في الثالث من مارس / آذار فيما له صلة بمحاولة تفجير سيارة.

وأضافت أن الأدلة التي تربطه بحريق المسجد قدمت لاحقا للمحكمة. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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