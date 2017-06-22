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سياسة

5 ملايين طفل عراقي بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية

أطفال ونساء نازحون قرب الموصل
أطفال ونساء نازحون قرب الموصل
22/6/2017

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" الخميس، إن أكثر من 5 ملايين طفل بحاجة ماسة للمساعدة الانسانية في العراق.

ووصفت اليونيسف الحرب مع تنظيم الدولة بأنها "إحدى أشد الحروب وحشية" في التاريخ الحديث.

وقالت اليونيسف في بيان لها إن الأطفال في أرجاء العراق لايزالون يعانون رعبًا هائلًا وعنفًا لا يصدق.

وأشارت إلى أنهم تعرضوا للقتل والإصابات، وخُطفوا وأُجبروا على إطلاق النار والقتل في واحدة من أشد الحروب وحشية في التاريخ الحديث.

وذكرت اليونيسف أن الأطفال يتعرضون في الموصل للاستهداف والقتل على يد تنظيم الدولة لمعاقبة الأسر ومنعها من الفرار.

وتشير تقديرات لمنظمات دولية إلى أن أكثر من 100 ألف مدنى، نصفهم أطفال محاصرون، في ظروف بالغة الخطورة بوسط المدينة القديمة، آخر منطقة لا تزال تحت سيطرة "المتشددين" في الموصل.

وقالت إن أكثر من ألف طفل قتلوا وأصيب أكثر من ألف ومائة منذ 2014 عندما سيطر تنظيم الدولة على مساحات واسعة من العراق وانفصل أكثر من 4 آلاف و650 طفلًا عن أسرهم.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية
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