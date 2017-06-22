وصول دفعة ثانية من القوات التركية إلى قطر

وصلت إلى قاعدة العديد الجوية في قطر صباح اليوم الدفعة الثانية من القوات التركية، لتنضم إلى طلائع القوات التركية التي بدأت مهامها التدريبية في الدوحة الأحد الماضي.

وأعلنت مديرية التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع القطرية أن الدفعة الثانية قَدِمت لاستكمال التمارين المشتركة ضمن الاتفاقيات المتبادلة بين قطر وتركيا في هذا الشأن.

وكانت الدفعة الأولى أجرت لدى وصولها إلى الأراضي القطرية أول تدريباتها العسكرية في كتيبة طارق بن زياد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكان البرلمان التركي أقر إرسال قوات تركية إلى قطر، وصدق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على القرار.

وتهدف اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين الدوحة وأنقرة إلى زيادة القدرات الدفاعية للقوات المسلحة القطرية، من خلال تدريبات مشتركة ودعم جهود مكافحة الإرهاب وحفظ السلم والأمن الدوليين.