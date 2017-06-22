كوريا الشمالية تصف ترمب ب"المضطرب عقليا"

وصفت كوريا الشمالية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بـ"المضطرب عقليا" وسط ازدياد التوتر على خلفية وفاة الطالب الأمريكي "أوتو وارمبير" الذي أعيد إلى الولايات المتحدة وهو في حالة غيبوبة.

وقالت صحيفة بيونغ يانغ الرسمية (رودونغ سينمون) إن الرئيس الأمريكي "في موقف صعب" في بلاده ويقول أنه يفكر في تسديد ضربة استباقية لكوريا الشمالية لتحويل الانتباه عن أزمة سياسية داخلية.

وجاء في مقالة بالصحيفة "على كوريا الجنوبية أن تدرك أن اتباع خطى ترمب "المضطرب عقليا " لن يؤدي إلا لكارثة.

وتصاعدت حدة التوتر على شبه الجزيرة الكورية منذ العام الماضي إثر سلسلة من التجارب النووية وعمليات إطلاق الصواريخ التي قامت بها كوريا الشمالية ، وزادت وفاة الطالب "وارمبير " الذي كان مسجونا في كوريا لشمالية ، من توتر العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن.

وهاجم ترامب "النظام الوحشي" في بيونغ يانغ وقال إنه مصمم على "منع مآسي كهذه من أن تصيب أشخاصا أبرياء على يد أنظمة لا تحترم حكم القانون أو الاخلاق الإنسانية الأساسية".

وكرر هذه اللهجة الرئيس الكوري الجنوبي "مون جاي إن "الذي قال في مقابلة قبيل زيارة البيت الأبيض الأسبوع المقبل إن كوريا الشمالية تتحمل مسؤولية وفاة الطالب.

وقال مون لبرنامج (ذيس مورنينغ) على شبكة، سي بي أس التلفزيونية "أعتقد أننا ندرك الآن أن كوريا الشمالية نظام غير عقلاني".

ومون الذي أدى اليمين الشهر الماضي رئيسا لكوريا الجنوبية بعد فوز كاسح في الانتخابات، يفضل المواجهة مع الشمال على الموقف المتشدد الذي اتخذته الرئيسة المقالة بارك غيون-هيي.

وزادت واشنطن من جانبها عرض قوتها في المنطقة حيث أرسلت قاذفتي بي-1 حلقتا فوق شبه الجزيرة الكورية الثلاثاء في تدريبات مقررة مع اليابان وكوريا الجنوبية.