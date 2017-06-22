شاهد: موجة حر تضرب جنوب غرب أمريكا ووفاة 4 أشخاص

لقى أربعة أشخاص، بينهم مشرد واثنان من متسلقي الجبال حتفهم جراء موجة حر سجلت درجات قياسية في جنوب غرب الولايات المتحدة واضطرت السلطات لإلغاء رحلات جوية.

وذكرت صحيفة (سان خوسيه ميركوري نيوز) أن أول حالتي وفاة بسبب الموجة الحارة المستمرة منذ الاثنين الماضي كانتا في مقاطعة سانتا كلارا جنوبي سان فرانسيسكو في كاليفورنيا الاثنين، وكان من بين المتوفيين مشرد عثر عليه داخل سيارة.

وكشفت التقارير أن ضحيتي موجة الحر القائظ هما رجل يبلغ من العمر 72 عاما وامرأة عمرها 87 عاما.

وقالت الطبيبة ميشيل غوردن من مكتب الطب الشرعي في مقاطعة سانتا كلارا للصحيفة "إنه أمر مأساوي أن يتوفى شخص جراء ارتفاع الحرارة بما أنه في معظم الحالات يمكن تفادي ذلك".

وسيطرت موجة حر شديدة على منطقة "فور كورنرز " حيث تلتقي ولايات كولورادو ويوتا ونيو مكسيكو وأريزونا مما رفع درجات الحرارة إلى مستويات فوق الخمسين درجة مئوية متجاوزة بكثير المعدلات المعتادة في أغلب أنحاء جنوب غرب البلاد.

وأوردت تقارير إعلامية أن السلطات عثرت على جثتي أب وابنه من كوربس كريستي بولاية تكساس في مطلع الأسبوع في متنزه كارلسباد كافرنز الوطني في نيو مكسيكو حيث كانا يتسلقان الجبال.

وأصدرت مصلحة الأرصاد الجوية والسلطات المحلية تحذيرات ونصائح للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة وحثت السكان على البقاء في منازلهم وشرب الكثير من المياه إذا كانوا في الخارج.

وتسببت الحر القائظ في إلغاء أكثر من عشرين رحلة في مطار فينكس سكاي هاربر الدولي وتأخر رحلات في مطار ماكاران الدولي في لاس فيجاس، وقال خبراء الطقس إن الهواء الحار والأقل كثافة يستنزف طاقة محركات الطائرات.

ووصلت درجات الحرارة إلى 52.8 درجة في "ديث فالي "في كاليفورنيا في ذروة الموجة الحارة عصر الثلاثاء، لكن من المتوقع أن تتحسن الظروف الجوية في مختلف أنحاء المنطقة بنهاية الأسبوع.