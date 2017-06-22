شاهد: لاجئون سوريون يعودون إلى بلادهم لقضاء عطلة العيد

بدأ لاجئون سوريون في تركيا، العودة إلى ديارهم للاحتفال بعيد الفطر في نهاية شهر رمضان، بعد أن منحتهم الحكومة التركية حق العودة بشكل مؤقت.

واستقبلت تركيا نحو 3 ملايين لاجئ سوري منذ بداية الحرب في عام 2011، مما يجعلها موطنًا لأكبر عدد من اللاجئين في العالم.

وبالنسبة لبعض اللاجئين فهذه هي الفرصة الأولى منذ عدة أشهر لرؤية الأصدقاء والعائلة.

وتعيش أغلبية اللاجئين السوريين في تركيا خارج المخيمات التي تشيدها الحكومة، ويكافح اللاجئون لتغطية نفقاتهم من تكلفة الغذاء والإيجار والملبس التي تتجاوز دخلهم في العادة.

وقال مسافر يدعى ظافر هنداوي "بعد الإعلان عن الفرصة اللي قدمتها الدولة التركية للشعب السوري لينزل على سوريا ليشوف الأهل، قررت إنه أنزل.. أنا ساكن في أنقرة.. بشتغل في شركة موبايلات (هواتف محمولة).. حبيت إنه أنزل.. عندي موضوع خطوبة وزواج وشوفت أهلي. الحمد لله عبرنا ولكن بعد صعوبات كتير كبيرة إجتزنا الطريق."

وسيتعين على اللاجئين الذين سيذهبون إلى سوريا العودة إلى تركيا في غضون 45 يومًا، وإلا فسوف يواجهون إجراءات لإعادة طلب الدخول كوافدين جدد.

وتقول السلطات إن آلاف السوريين عادوا للعيش في المدن السورية المحررة من تنظيم الدولة، ومع ذلك فإن أكبر المدن التركية والمناطق الحدودية لا تزال تستضيف مئات الآلاف من اللاجئين.