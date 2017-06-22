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سياسة

تيلرسون يدعو دول الحصار إلى تقديم مطالب "منطقية" لقطر

دعا وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون
دعا وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون
22/6/2017

دعا وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الدول المشاركة في حصار قطر إلى تقديم مطالب "منطقية" للدوحة بهدف حل الأزمة المستمرة منذ مطلع الشهر الجاري.

وتأتي دعوة تيلرسون بعد يوم من تشكيك وزارة الخارجية الأمريكية بشدة في الدوافع التي ساقتها السعودية والإمارات العربية المتحدة لإعلان مقاطعتهما لقطر في الخامس من يونيو/حزيران قائلة إنها "مندهشة" من أن الدول الخليجية لم تنشر أسباب شكواها.

وكانت هذه أقوى لهجة استخدمتها واشنطن حتى الآن بشأن الخلاف الذي تفجر بعد أن قطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وأغلقت الحدود البرية والمجال الجوي وفرضت حصارا على قطر.

وقال تيلرسون في بيان: "نعلم أنه تم إعداد قائمة مطالب من السعوديين والإماراتيين والمصريين والبحرينيين… نأمل أن تقدم قائمة المطالب قريبا لقطر وأن تكون معقولة وقابلة للتنفيذ".

وأضاف أن الولايات المتحدة تدعم جهود الوساطة الكويتية التي تهدف إلى حل الأزمة، وتأمل في المحافظة على الوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي حتى يتسنى لتلك الدول التركيز على محاربة الإرهاب.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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