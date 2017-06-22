ترمب يريد بناء "جدار شمسي" على الحدود مع المكسيك

عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمام أنصاره الأربعاء فكرة جديدة للجدار الذي يريد بناءه على حدود المكسيك تقضي بتغطيته بألواح شمسية واستخدام الطاقة المولدة لتسديد تكاليف البناء.

وقال ترمب أمام حشد في سيدار رابيدز بولاية أيوا الأمريكية: " أجل، سنبني جدارا، علينا وقف تدفق المخدرات".

وأوضح ترمب: "سأقدم لكم فكرة لم يسمع بها أحد حتى الآن"، وأضاف "الحدود الجنوبية، فيها الكثير من الشمس، الكثير من الحرارة، نفكر في بناء جدار شمسي فيولد الطاقة ويدفع تكلفته".

وأضاف قائلا: "وبهذه الطريقة يكون على المكسيك أن تدفع أموالا أقل بكثير، وهذا أمر جيد .. أليس كذلك؟"

وتابع ترمب بحماسة: "فكروا في الأمر، كلما ارتفع ازدادت قيمته، تصور جيد أليس كذلك؟ إنها فكرتي!"

وقامت الإدارة الأمريكية قبل عدة أشهر، باستلام العروض لبناء الجدار الحدودي، قدم أحدها رجل أعمال يدعى توم غليسون مشروعا يقوم على استخدام الألواح الشمسية.

ولم تحرز إدارة ترمب أي تقدم جدي بخصوص تعهد ترمب في الحملة الانتخابية لبناء الجدار على الحدود المكسيكية، والذي يتوقع أن تكون تكلفته مرتفعة للغاية.

وتحت ضغط من الديمقراطيين رفض الكونغرس الأمريكي حتى الآن الالتزام بتمويل المشروع، ولم يوافق إلا على تمويل أعمال الترميم للأجزاء الموجودة من السياج الحدودي.

وستكون معركة التمويل الحقيقية في أكتوبر/تشرين الأول عندما تبدأ مفاوضات موازنة 2018 بجدية.

وكان تعُهد ترمب أن يجعل المكسيك تدفع تكلفة الجدار قد قوبل بمعارضة شديدة من الجارة الجنوبية.