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سياسة

تدريبات عسكرية بين البحرية القطرية والفرنسية

22/6/2017

أعلنت مديرية التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع القطرية، أن القوات البحرية الأميرية القطرية والقوات البحرية الفرنسية أجرت تدريبات عسكرية في المياه الإقليمية شمال قطر.

وقد شملت التدريبات مناورات بحرية للتدريب على الإبحار في المياه الضحلة والتزود بالوقود في عرض البحر، كما شملت مناورات تحاكي إطلاق مدفعية وصواريخ من على متن سفن حربية فرنسية وقطرية.

تأتي الخطوة في إطار اتفاقيات التعاون المشترك المبرمة بين القوات البحرية القطرية ونظيرتها الفرنسية.

وقال العميد الركن البحري في القوات الأميرية القطرية حمد صالح الأحول المري إن التدريبات على طرق التزود بالوقود في عرض البحر والإبحار في المياه الضحلة، تعتبر من أصعب وأعقد المهمات البحرية.

والأسبوع الماضي جرت تدريبات عسكرية بين القوات البحرية الأمريكية وقطع بحرية من القوات الأميرية القطرية في مياه دولة قطر، تتعلق بالعمليات البحرية، إضافة إلى تمارين بالاشتراك مع الطائرات.

وشارك في التدريبات أكثر من تسع وحدات من الجانبين، وما لا يقل عن ثلاث فرق بحرية خاصة في عرض المياه الخليجية التابعة لدولة قطر.

وفي الفترة الأخيرة، قامت قطر بخطوات عملية عدة من شأنها توسيع شبكة علاقاتها في المجالات العسكرية مع دول عدة، من بينها تركيا إضافة إلى أمريكا وفرنسا.

المصدر : الجزيرة
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