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سياسة|تونس

الغنوشي يقاضي سكاي نيوز عربية

الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية
الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية
22/6/2017

رفع رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، دعوى قضائية ضدّ فضائية سكاي نيوز الإماراتية، بعدما اتهمته بالتورط في اغتيال المعارض السياسي اليساري، شكري بلعيد.

وقال بيان نشر على الصفحة الرسمية للغنوشي على موقع "فيسبوك" (الأربعاء)، إن سكاي نيوز عربية بثت تقريرا إخباريا قبل أقل من أسبوعين، "ادّعى زورا أنّ رئيس الحركة كان متورطا في عملية اغتيال بلعيد".

وأضاف البيان أن "الغنوشي صُدم بالادّعاءات الزائفة التّي وجّهت إليه، وأنه لا توجد على الإطلاق أي أدلّة تفيد بأنّه سهّل تنفيذ عملية الاغتيال، أو أن تكون له علاقة بالجماعة الإرهابية التي قامت بجريمة القتل".

وتابع البيان أن رئيس الحركة "لم يُمنح فرصة للتعليق أو الردّ على هذه المزاعم من قبل القناة قبل بثها التقرير".

ونشر مكتب المحاماة البريطاني كارتر-رك بيا بيانا أوضح فيه أن الغنوشي وكله برفع القضية ضد سكاي نيوز عربية.

وكان تقرير القناة الذّي بث في 9 يونيو/ حزيران الجاري قد اتهم عبد الحكيم بلحاج (رئيس حزب الوطن بليبيا) بالتورط في الاغتيالات السياسية في تونس، ومن بينها اغتيال بلعيد، بالتنسيق مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وفق ادعاء القناة.

واغتيل شكري بلعيد، وهو الأمين العام لحزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحّد" (أقصى اليسار)، في 6 فبراير/شباط 2013، خلال فترة حكم الترويكا (ائتلاف يضم أحزاب "النهضة" و"المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل من أجل العمل والحريات").

وعقب الاغتيال، أعلن رئيس الوزراء التونسي حينها، حمادي الجبالي، استقالة حكومته، ودعا لتشكيل حكومة وحدة وطنية وحوار وطني في ظل الاحتجاجات والاضطرابات التي شهدتها البلاد ردّا على اغتيال بلعيد.

وبدأ القضاء التونسي، منذ  30 يونيو/ حزيران الماضي، بالنظر في قضية اغتيال بلعيد، غير أنها تأجلت 5 مرات، لأسباب مختلفة، كان آخرها في الجلسة المنعقدة نهاية أبريل/نيسان الماضي.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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