البث الحي
سياسة|مصر

الداخلية المصرية تقتل 7 أشخاص في أسيوط

وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار
وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار
22/6/2017

قالت وزارة الداخلية المصرية اليوم الخميس إن الشرطة قتلت 7 أشخاص في اشتباك بمركز منفلوط في محافظة أسيوط بجنوب البلاد على صلة بهجمات على مسيحيين وقعت في ثلاث محافظات.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك أن الاشتباك جاء في إطار جهودها "المتصلة بملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة في تنفيذ عمليات العنف التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة وكان من بينها استهداف أبناء الطائفة المسيحية ودور عبادتهم بمحافظات الإسكندرية والغربية والمنيا".

وقتل في الهجمات التي يشير إليها البيان عشرات المسيحيين.

وأضافت الداخلية "حال استشعار تلك المجموعة باقتراب القوات الأمنية قاموا بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة، مما دفع القوات للتعامل مع مصدر النيران وعثر بعمليات التمشيط عقب ذلك على 7 جثث جار تحديدها".

كما أعلنت الوزارة عن عثورها على 5 بنادق آلية، وعدد من الأوراق التنظيمية وبعض الملابس العسكرية.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصادر مستقلة حول تفاصيل الحادث، غير أن مراكز حقوقية غير حكومية بمصر تتهم الأجهزة الأمنية باعتيادها "تصفية مدنيين عزل" حال القبض عليهم، وهو ما تنفيه تلك الأجهزة عادة.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)

برلمانيون عراقيون يطالبون برد حاسم على تعليق الإمارات للتأشيرات

صورة عامة لأبوظبي (غيتي-أرشيف)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)
الأكثر قراءة

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)