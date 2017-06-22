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سياسة

أردوغان يناقش مع القيادات السعودية جهود إنهاء حصار قطر

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
22/6/2017

قالت مصادر في مكتب الرئيس التركي الخميس، إنه تحدث هاتفيا مع العاهل السعودي سلمان وولي العهد الجديد الأمير محمد بن سلمان واتفقوا على زيادة الجهود لإنهاء التوتر مع قطر.

وذكرت المصادر أن المحادثات جرت مساء الأربعاء وأن الزعماء أكدوا عزمهم على تقوية العلاقات التركية السعودية، كما هنأ أردوغان الأمير محمد على تعيينه وليا للعهد.

وأضافت المصادر في بيان "تم الاتفاق على زيادة الجهود من أجل إنهاء التوتر في لمنطقة بشأن قطر".

وقالت إن أردوغان والملك سلمان اتفقا أيضا على إجراء محادثات مباشرة في اجتماع لمجموعة العشرين في هامبورغ الشهر القادم.

وعين العاهل السعودي الأربعاء ابنه الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد ليمنح الشاب البالغ من العمر 31 عاما سلطات واسعة فيما تسعى المملكة لإدخال تغيير جذري على اقتصادها الذي يعتمد على النفط وتواجه توترا متصاعدا مع منافستها الإقليمية إيران.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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