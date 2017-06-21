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سياسة

وصول 5 شاحنات من سفينة المساعدات التركية إلى غزة

شاحنات محملة بمواد بناء بمعبر كرم أبو سالم تتجه إلى غزة (أرشيف)
شاحنات محملة بمواد بناء بمعبر كرم أبو سالم تتجه إلى غزة (أرشيف)
21/6/2017

أعلنت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية (حكومية)، وصول 5 شاحنات من سفينة المساعدات التركية إلى قطاع غزة.

وقال وائل أبو عمر، مدير إعلام هيئة المعابر، مساء اليوم الأربعاء، "إن 5  شاحنات من أصل 14 شاحنة، وصلت للجانب الفلسطيني عبر معبر كرم أبو سالم، الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل".

وأضاف أن الهيئة "بانتظار وصول باقي الشاحنات المحملة بالمساعدات التركية"، دون تحديد موعد محدد لعبورها.

وفي وقت سابق اليوم، وصلت السفينة إلى ميناء أشدود الاسرائيلي، بعد أن انطلقت من ميناء ولاية مرسين جنوبي تركيا، حيث قطعت المسافة خلال 40 ساعة.

وتحمل سفينة المساعدات اسم "أكوا ستيلا"، وكان على متنها نحو 50 ألف قطعة ملابس، و20 ألف قطعة من القرطاسية، و18 ألف لعبة للأطفال، و50 ألف طرد غذائي.

كما حملت السفينة دراجات هوائية و5 آلاف طن من الدقيق، و100 طن من البسكويت والشوكولاتة والكعك، وملابس للعيد و100 كرسي متحرك.

وفي 2016، أرسلت تركيا سفينتين محملتين بالمساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة عبر الميناء الإسرائيلي نفسه.

المصدر : الأناضول
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