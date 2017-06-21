البث الحي
سياسة

مصر تسمح بإدخال الوقود الصناعي إلى غزة لأول مرّة منذ 4 سنوات

محطة كهرباء غزة توقفت عن العمل منتصف أبريل الماضي
محطة كهرباء غزة توقفت عن العمل منتصف أبريل الماضي
21/6/2017

سمحت السلطات المصرية الأربعاء بإدخال مليون لتر من مازوت سولار الصناعي لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، حسبما أعلن المتحدث باسم معبر رفح الحدودي.

وقال وائل أبو عمر مدير الإعلام بمعبر رفح إن السلطات المصرية سمحت بإدخال ثماني شاحنات على أن يستمر دخول 14 شاحنة أخرى ليصل حجم الوقود الذي سيدخل إلى مليون ليتر من الوقود الخاص بمحطة الكهرباء المتوقفة عن العمل منذ شهرين.

وجرى إدخال شاحنات الوقود عبر معبر رفح البري مع قطاع غزة الذي تم فتحه خصيصا لهذا الغرض.

وقال مسؤولون في الجانب الفلسطيني من المعبر إن الشاحنات تحمل مليون لتر من الوقود، وإن ضخ كميات أخرى سيستمر لعدة أيام بعد تحويل الأموال اللازمة لذلك من غزة.

وهذه هي المرة الأولى التي تسمح فيها السلطات المصرية بضخ وقود صناعي إلى قطاع غزة منذ توتر العلاقات بين القاهرة وحماس إثر عزل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي مطلع يوليو/تموز عام 2013.

واتهمت القاهرة حماس بالتدخل في شئونها الداخلية ودعم جماعة الإخوان الأمر الذي نفته الحركة مرارا.

ومن المتوقع أن يكتمل خلال ساعات إعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة بالوقود الصناعي المصري علما أن المحطة متوقفة منذ أبريل / نيسان الماضي بسبب الخلافات بين حماس والسلطة الفلسطينية على قيمة ضرائب شراء الوقود من إسرائيل.

وكانت إسرائيل بدأت منذ يومين تقليص إمدادات الكهرباء التي تزود بها قطاع غزة حسبما أعلنت سلطة الطاقة التي تديرها حماس مما زاد ساعات قطع الكهرباء لمدة تصل إلى 21 ساعة يوميا.

وتبادلت الحكومة الفلسطينية وحماس الاتهامات بشأن المسؤولية عن الأزمة.

ويحتاج قطاع غزة يوميا إلى 500 ميغاواط، فيما ما يتوفر حاليا 210 ميغاواط يتم توريد 120 منها من إسرائيل، و30 ميغاواط من مصر، والبقية تنتجها محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)

برلمانيون عراقيون يطالبون برد حاسم على تعليق الإمارات للتأشيرات

صورة عامة لأبوظبي (غيتي-أرشيف)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)