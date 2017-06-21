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سياسة|فرنسا

ماكرون يحضر إفطار المسلمين ويدعو إلى محاربة التعصب

ماكرون يدعو في حفل افطار المسلمين ل"محاربة" التعصب
ماكرون يدعو في حفل افطار المسلمين ل"محاربة" التعصب
21/6/2017

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال حفل إفطار في باريس (الثلاثاء) مسؤولي الديانة الإسلامية في فرنسا إلى القيام بدورهم في "محاربة دعاة الكراهية والانعزالية".

وهذه المرة الأولى منذ عشر سنوات التي يشارك فيها رئيس فرنسي في حفل الإفطار السنوي للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الهيئة التي تمثل ثاني أكبر ديانة في فرنسا.

وشكر الرئيس الفرنسي مسؤولي الديانة الإسلامية في فرنسا على إدانتهم الهجمات التي أوقعت في فرنسا 239 قتيلا منذ يناير/كانون الثاني 2015.

وقال ماكرون ان "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية لم يتخلّف ولا مرة واحدة، لقد عرف كيف يجد الكلمات من دون الوقوع في النكران".

وأكد الرئيس الفرنسي في حفل الإفطار الذي حضره خصوصا وزير الداخلية جيرار كولومب أن السلطات العامة والسلطات الإسلامية لديها "معارك مشتركة تخوضها".

وقال: "إن المعركة الحازمة ضد تنظيم الدولة يجب أن تقود إلى ملاحقة حازمة لأولئك الذين يسعون إلى جعل أماكن العبادة الخاصة بكم أماكن للدعوة إلى الكراهية وحتى للدعوة إلى العنف".

وشدد الرئيس الفرنسي على أن مسؤولي الديانة الإسلامية في فرنسا يجب أن يخوضوا معركة الفكر والإيمان هذه في الميدان، ولا سيما مع الأجيال الأصغر سنا".

ودعا إلى خوض "معركة ثانية ضد كل ممارسة للإسلام تتعارض وقيم الجمهورية"، كما دعا ماكرون إلى خوض "معركة ثالثة" تتمثل في تأهيل الأئمة على الأراضي الفرنسية وتلقينهم قيم الجمهورية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
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