شاهد: محاكمة 4 في المجر بتهمة القتل بعد وفاة لاجئين اختناقا

بدأت في المجر محاكمة أربعة رجال بتهمة قتل 71 لاجئا ماتوا اختناقا في شاحنة مغلقة في ذروة أزمة المهاجرين في أوربا في عام 2015.

والأربعة هم أفغاني وثلاثة بلجيكيين.

وعثرت السلطات على الشاحنة على جانب طريق في النمسا المجاورة للمجر وبداخلها 59 رجلا وثماني نساء وأربعة أطفال من سوريا والعراق وأفغانستان وهم مكدسون داخل الشاحنة الصغيرة سيئة التهوية.

وهزت الحادثة أوربا التي كانت تصارع للتعامل مع أكبر تدفق للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.

وتجري المحاكمة في المجر إذ تقول السلطات إن اللاجئين لقوا حتفهم هناك ببداية رحلتهم إلى النمسا.

والمتهمون الأربعة متهمون أيضا بتهريب مهاجرين آخرين على مدار عدة أشهر مع سبعة رجال آخرين. ومثُل ستة من هؤلاء فقط وكلهم من البلغار أمام محكمة مجرية. وقالت السلطات إن السابع ما زال هاربا.

وقالت المحكمة في بيان نشر على موقعها على الإنترنت قبل بدء الجلسة "نتيجة للمساحة الضيقة وعدم القدرة على الحركة ونقص الهواء والحرارة الشديدة لقي الضحايا الواحد والسبعون… حتفهم بعد أن انطلقوا في الرحلة. وبا أنهم كانوا قبل وفاتهم يقرعون على جدران الشاحنة ويصرخون".