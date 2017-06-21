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سياسة|السعودية

شاهد: بن نايف يبايع بن سلمان وليا للعهد

21/6/2017

قالت وسائل إعلام سعودية إن الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي السابق بايع الأمير محمد بن سلمان، نجل العاهل السعودي، والذي حل محل بن نايف في منصب ولي للعهد.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن 31 عضوا من بين 34 في هيئة البيعة صوتوا لاختيار محمد بن سلمان ولياً للعهد.

وقال الديوان الملكي السعودي إن الأمير الشاب البالغ من العمر 31 عاما سيتولى بموجب الأمر الملكي منصبي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء، مع الاحتفاظ بمنصبه السابق وزيرا للدفاع.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن عاهل البلاد الملك سلمان دعا إلى مبايعة محمد بن سلمان وليا للعهد بعد صلاة التراويح الأربعاء في مسجد الصفا بمكة.

وكان الأمير محمد بن سلمان حتى وهو ولي ولي العهد مسؤولا عن إدارة الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، ومسؤولا كذلك عن وضع سياسة الطاقة، وعن خطط لإعداد المملكة للمستقبل في ما بعد النفط.

المصدر : الجزيرة + وكالات
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