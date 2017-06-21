تمديد عطلة عيد الفطر ومزايا مالية للموظفين بالسعودية بعد تعيين بن سلمان وليا للعهد

مددت السعودية إجازة عيد الفطر أسبوعا إضافيا وأعادت مزايا مالية لموظفي الدولة، وذلك ضمن أوامر ملكية أعفت الأمير محمد بن نايف من منصب ولي العهد ليحل محله الأمير محمد بن سلمان.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الأربعاء إن إجازة عيد الفطر ستنتهي في 15 شوال بدلا من السابع منه.

وقالت الوكالة: "رغبة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله في التسهيل على أبنائه وبناته المواطنين… فقد وجه بتمديد إجازة عيد الفطر المبارك لجميع موظفي القطاع الحكومي لتكون بداية الدوام يوم الأحد الموافق 15/ 10/ 1438" هجرية.

ومن المتوقع أن يبدأ شهر شوال يوم الأحد المقبل الموافق 25 يونيو/حزيران الجاري.

كما أصدر الملك سلمان أمراً ملكياً بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه، وبأثر رجعي.

وجاء في الأمر الملكي أن إعادة هذه المزايا يأتي "حرصاً منا على راحة أبنائنا وبناتنا مواطني المملكة وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم".

وأعلن الملك سلمان بن عبد العزيز فجر اليوم الأربعاء تعيين نجله الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد بموجب أمر ملكي أعفى الأمير محمد بن نايف من مناصب ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وقال الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن الأمير الشاب البالغ من العمر 31 عاما سيتولى بموجب الأمر الملكي منصبي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء، مع الاحتفاظ بمنصبه السابق وزيرا للدفاع.

وأشار البيان إلى أن هيئة البيعة أيدت هذا القرار بأغلبية 31 عضوا من بين أعضائها الـ34، ونقلت وكالة الأنباء السعودية أن الأمير محمد بن نايف بايع بن سلمان وليا للعهد.