البث الحي
سياسة

المحكمة الدستورية بمصر توقف تنفيذ أحكام القضاء في قضية "تيران وصنافير"

المحكمة الدستورية العليا في مصر
المحكمة الدستورية العليا في مصر
21/6/2017

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بمصر أمرا وقتيا بوقف تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وتتضمن الاتفاقية المثيرة للجدل تنازل مصر عن تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للسعودية.

وذكر بيان صادر عن المحكمة الدستورية العليا أن هذا القرار الصادر عن رئيس المحكمة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جاء إعمالا للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ولحين الفصل في تنازع الأحكام القضائية.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما نهائيا في يناير/كانون الثاني ببطلان توقيع الاتفاقية وما ترتب على ذلك من آثار، بينما أصدرت محكمة القضاء المستعجل حكما بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ الاتفاقية.

ووافق البرلمان هذا الشهر على الاتفاقية، ومازال يتعين تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها كي تصبح سارية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)

برلمانيون عراقيون يطالبون برد حاسم على تعليق الإمارات للتأشيرات

صورة عامة لأبوظبي (غيتي-أرشيف)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)