الخارجية الروسية: قرار العقوبات الأمريكية لن يبقى دون رد

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن قرار الإدارة الأمريكية بتوسيع نطاق العقوبات ضدها لن يبقى دون رد.

جاء ذلك في بيان عن الخارجية حول إضافة وزارة الخزانة الأمريكية 38 شخصًا ومؤسسة روسية على قائمة العقوبات المتعلقة بالإجراءات الروسية في أوكرانيا.

وقال البيان إن الخطوة الأخيرة لواشنطن هي استمرار في اتجاه تدهور العلاقات بين البلدين، والتي بدأت في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وأضاف أنه في ضوء التطورات الأخيرة فإن التصريحات الصادرة عن البيت الأبيض حول مواصلة الحوار مع موسكو غير مقنعة.

وشدد البيان على أن الخطوة الأمريكية الأخيرة لن تبقى دون مقابل.

وتابع: "نأمل أن تفهم واشنطن بأنها لم تحصل على نتيجة من العقوبات العديدة التي فرضتها بهدف الضغط على روسيا وأن تعود للحوار والتعاون من جديد"

ولفت إلى أن "الاجتماع الخاص بشأن الحوار بين البلدين والذي كان من المقرر عقده في وقت قريب لا حاجة له في ظل الظروف الحالية".

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، أعلن مكتب مراقبة الأصول المالية الأجنبية في وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزارة أضافت 38 شخصًا ومؤسسة روسية على قائمة العقوبات، وأن العقوبات شملت 19 شخصًا و19 مؤسسة.

وأوضح البيان أن العقوبات المفروضة على موسكو، سوف تستمر حتى تفي الأخيرة بالتزاماتها المتعلقة بأوكرانيا وفق القواعد الموضحة في اتفاق مينسك، وإنهاء احتلالها غير الشرعي لشبه جزيرة القرم.

وتوصل قادة أوكرانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا إلى اتفاق في العاصمة البيلاروسية "مينسك"، في 12 فبراير/ شباط 2015، يقضي بوقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا، وإقامة منطقة عازلة، وسحب الأسلحة الثقيلة، وهو ما لم يتحقق بعد.

وبدأ التوتر بين موسكو وكييف، على خلفية التدخل الروسي في أوكرانيا، بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش (المقرب من موسكو)، أواخر 2013.

وتأزمت الأوضاع إثر دعم موسكو لانفصاليين موالين لها في كل من دونيتسك، وشبه جزيرة القرم (جنوب)، وضم روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها، عقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/آذار 2014.