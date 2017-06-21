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سياسة|السعودية

إعفاء محمد بن نايف وتعيين محمد بن سلمان وليا للعهد في السعودية

محمد بن سلمان وليا للعهد في السعودية
محمد بن سلمان وليا للعهد في السعودية
21/6/2017

عيّن الملك سلمان بن عبد العزيز فجر الأربعاء نجله الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد بموجب أمر ملكي أعفى الأمير محمد بن نايف من مناصب ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وقال الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن الأمير الشاب البالغ من العمر 31 عاما سيتولى بموجب الأمر الملكي منصبي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء، مع الاحتفاظ بمنصبه السابق وزيرا للدفاع.

وأشار البيان إلى أن هيئة البيعة أيدت هذا القرار بأغلبية 31 عضوا من بين أعضائها الـ34.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن عاهل البلاد الملك سلمان دعا إلى مبايعة محمد بن سلمان وليا للعهد بعد صلاة التراويح الأربعاء في مسجد الصفا بمكة، ونقلت وكالة الأنباء السعودية أن الأمير محمد بن نايف بايع بن سلمان وليا للعهد.

وكان الأمير محمد بن سلمان حتى وهو ولي ولي العهد مسؤولا عن إدارة الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، ومسؤولا كذلك عن وضع سياسة الطاقة، وعن خطط لإعداد المملكة للمستقبل في ما بعد النفط.

وقضى أمر ملكي آخر بتعيين الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزيرا للداخلية، وكان مستشارا لوزير الداخلية السابق الأمير محمد بن نايف.

المصدر : الجزيرة + وكالات
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