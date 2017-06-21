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سياسة|تركيا

أول سفينة تركية محملة بمواد غذائية في طريقها إلى قطر

21/6/2017

أكد وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، اليوم الأربعاء، أن أول سفينة تركية تحمل مواد غذائية ومستلزمات معيشية، تنطلق اليوم باتجاه دولة قطر.

وأوضح زيبكجي أن "تأمين احتياجات دولة قطر عن طريق الطائرات، لا يمكن أن يستمر، لتكلفته الباهظة".

ولفت في هذا السياق، إلى أن "تركيا أرسلت إلى قطر منذ اندلاع الأزمة الخليجية، 105 طائرات محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الأخرى".

وأشار الوزير التركي، إلى أن "بلاده ستستمر في تأمين احتياجات الشعب القطري". معرباً عن اعتقاده بأنّ الأزمة الخليجية ستُحلّ خلال فترة قصيرة.

وزاد "زيبكجي": "إرسال المواد الغذائية الطبيعية بالطائرات إلى قطر ليس منطقياً، ومكلف بعض الشيء ولا يمكن أن يستمر، لذلك فإن أول سفينة شحن تنطلق اليوم من تركيا نحو قطر، وعقب إرسال المواد الغذائية بدأنا بإرسال مستلزمات البناء والمعمار".

ومنذ 5 يونيو/حزيران الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي: السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، فيما نفت الدوحة تلك الاتهامات.

وشدّدت قطر على أنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.

المصدر : الأناضول
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