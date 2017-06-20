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سياسة

يلدريم: منذ متى أصبحت حماس والإخوان منظمات إرهابية؟

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم
رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم
20/6/2017

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن الحصار المفروض على قطر "لا يتلاءم مع الإنسانية"، مشيرا إلى أن بلاده "نرغب بحل المشكلة عبر المشاورات".

وأضاف يلدريم في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من اليونان أنه "لا أحد يعرف على وجه التحديد الاتهامات الموجهة لقطر"، متسائلا "منذ متى أصبحت حماس والإخوان المسلمين منظمات إرهابية مسلحة، لقد وصل الإخوان المسلمون إلى الحكم في مصر بالانتخابات، وأزيحوا بالانقلاب".

وقال يلدريم إن بعض الدول لديها مشكلة في تعريف الإرهاب، ولابد من التعامل مع هذه المشكلة وحلها، فيما انتقد "المعايير المزدوجة" التي تجعل البعض يصف حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين بالإرهاب، وينفي هذه الصفة عن منظمة مثل حزب الاتحاد الديمقراطي التي تهاجم تركيا.

واعتبر يلدريم أنه في حال لم يتم التوصل لاتفاق بخصوص تعريف الإرهاب ستستمر الخلافات الإقليمية، مشيراً أن الموقف التركي يرى أن تقوم السعودية بدور الأخ الأكبر من أجل ضمان الانسجام بين دول الخليج.

المصدر : الأناضول
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