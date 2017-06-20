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واشنطن: نحتفظ بحق الدفاع عن النفس في سوريا.. وموسكو تحذر

وزارة الدفاع الروسية توقف العمل بمذكرة تفاهم بشأن تجنب حوادث جوية في سوريا
وزارة الدفاع الروسية توقف العمل بمذكرة تفاهم بشأن تجنب حوادث جوية في سوريا
20/6/2017

قال البيت الأبيض إن قوات التحالف التي تقاتل في سوريا تحتفظ بحق الدفاع عن النفس في وقت حذرت فيه روسيا من أنها ستعتبر أي طائرات للتحالف تحلق في منطقة عملياتها أهدافا محتملة.

وتصاعد التوتر بعد أن أسقط الجيش الأمريكي طائرة عسكرية سورية قرب الرقة بعدما نفذت عمليات قصف قرب قوات متحالفة مع الولايات المتحدة على الأرض وذلك في تحرك هو الأول من نوعه من جانب واشنطن في الحرب السورية.

 كانت تلك أول مرة تسقط فيها القوات الجوية الأمريكية طائرة بطيار منذ مايو/أيار 1999.

وفي خطوة تؤجج التوتر بين واشنطن وموسكو أوضحت روسيا أنها ستغير وضعها العسكري ردا على إسقاط الولايات المتحدة للطائرة.

وقالت روسيا، وهي حليف قوي للرئيس السوري بشار الأسد، إنها ستعتبر أي طائرات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تحلق غربي نهر الفرات في سوريا أهدافا محتملة وترصدها بأنظمتها الصاروخية وطائراتها العسكرية؛ لكنها لم تصل إلى حد القول إنها ستسقطها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أيضا إنها ستلغي على الفور اتفاقا مع واشنطن بشأن السلامة الجوية في سوريا يستهدف منع التصادم والحوادث الخطيرة هناك.

واتهمت موسكو الولايات المتحدة بعدم احترام الاتفاق بعدم إبلاغها بقرار إسقاط الطائرة السورية على الرغم من تحليق طائرات روسية في نفس الوقت.

وردت واشنطن بقولها "سنفعل كل ما بوسعنا لحماية مصالحنا".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر "تصاعد القتال فيما بين الفصائل الكثيرة التي تنشط في هذه المنطقة لا يفيد أحدا.

وأعلن الجيش الأمريكي أنه سيغير مواقع طائراته فوق سوريا لضمان سلامة الطواقم الجوية الأمريكية التي تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستعمل لإبقاء خطوط الاتصالات مفتوحة مع روسيا في ظل التوترات الجديدة.

وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد إن الولايات المتحدة تعمل على استعادة خط اتصال مع روسيا بشأن مناطق "عدم الاشتباك" في سوريا والذي يستهدف تفادي وقوع حوادث عرضية فوق سوريا.

وأصدرت القيادة المركزية الأمريكية بيانا قالت فيه إن الطائرة السورية المقاتلة كانت تسقط قنابل قرب قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة في مسعاها لطرد تنظيم الدولة من الرقة.

وأضافت أن إسقاط الطائرة كان "دفاعا جماعيا عن النفس" وأن التحالف تواصل مع السلطات الروسية عبر الهاتف من خلال خط "عدم الاشتباك من أجل تهدئة الوضع ووقف إطلاق النار".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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