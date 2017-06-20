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سياسة

هيئة كبار العلماء بالسعودية: الإخوان ليسوا من أهل المناهج الصحيحة

20/6/2017

شنت هيئة كبار العلماء ووزارة الخارجية السعودية هجوما حادا على جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدين أن "الجماعة ليست من أهل المناهج الصحيحة، ومنهجهم قائم على الخروج على الدولة".

وقالت هيئة كبار العلماء في السعودية على صفحتها بموقع تويتر إن جماعة الإخوان المسلمين "ليس لهم عناية بالعقيدة، ولا بالسنة، ومنهجهم قائم على الخروج على الدولة؛ إن لم يكن في البدايات، ففي النهايات".

وفي تغريدة ثانية قالت الهيئة "الإخوان حزبيون يريدون التوصل إلى الحكم، ولا يهتمون بالدعوة إلى تصحيح العقيدة" وأضافت أن "الإخوان ليسوا من أهل المناهج الصحيحة".

وتابعت الهيئة أن "كل جماعة تضع لها نظاما، ورئيسا، وتأخذ له بيعة، ويريدون الولاء لهم؛ هؤلاء يفرقون الناس".

وأضافت "ليس في الكتاب والسنة ما يبيح تعدد الأحزاب والجماعات؛ بل فيهما ما يذم ذلك".

من جانبها نشرت وزارة الخارجية السعودية على صفحتها بموقع تويتر "انفوغراف" باللغتين العربية والإنجليزية يتضمن تغريدات هيئة كبار العلماء بالسعودية عن جماعة الإخوان.

يُذكر أن وزارة الداخلية السعودية أعلنت جماعة الإخوان المسلمين "إرهابية" في مارس/آذار 2014.

كما أصدرت السعودية -بالإضافة إلى الإمارات والبحرين ومصر- في 14 يونيو/حزيران الجاري بيانا مشتركا صنفت فيه شخصيات ومؤسسات خيرية من جنسيات مختلفة على أنها إرهابية، وتضمنت القائمة 59 شخصية و12 هيئة، منها شخصيات تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

المصدر : الجزيرة
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