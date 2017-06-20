مسؤول أمني مصري: لا تنفيذ لأحكام الإعدام في شهر رمضان

قال مسؤول أمني مصري بارز، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تنفذ أحكام الإعدام خلال أيام شهر رمضان.

وأوضح اللواء محمد على حسين، مدير مباحث السجون المصرية في حوار لصحيفة الأخبار الحكومية، أنه "لا يتم تنفيذ أحكام الإعدام في رمضان"، ردا على سؤال بهذا الصدد.

وأشار إلى أن "كافة الأحكام الصادرة بالإعدام يتم تنفيذها فور التصديق الرئاسي عليها"، دون تطرق للإعدامات المنتظرة في 4 قضايا عنف وتطال 21 شخصا.

وقال المحامي المصري، عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات "القانون لا يمنع تنفيذ الإعدام في شهر رمضان، ولكن يمنع التنفيذ في الأعياد فقط لأصحاب الديانتين الإسلامية والمسيحية".

وأعرب عن أمله أن يتم العفو الرئاسي أو التخفيف من العقوبة، وهي صلاحيات يخولها القانون للرئيس في حال عدم التصديق الرئاسي على الإعدامات المثارة مؤخرا.

وينتظر 21 مصريا، تنفيذ أحكام نهائية صادرة بحقهم بالإعدام شنقا، حال التصديق الرئاسي عليها، دون اللجوء للعفو أو تخفيف الحكم، وهما إجراءان لم يحدثا في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي تولي السلطة في يونيو حزيران 2014 لمدة 4 سنوات.

وصدرت أحكام إعدام نهائية بحق 21 شخصا في 4 قضايا بارزة مرتبطة بوقائع عنف ينفيها المتهمون، منها قضيتان في يونيو/ حزيران الجاري، وواحدة في كل من شهر أبريل/ نيسان وفبراير/ شباط الماضيين.

وأحدث تلك القضايا، كان أمس الاثنين، حيث أصدرت محكمة الطعون العسكرية المصرية، حكماً نهائياً بإعدام 4 مدنيين؛ إثر إدانتهم في مارس/آذار 2016، بتهم ينفوها من بينها "القتل العمد، وتفجير عبوة ناسفة باستاد رياضي في محافظة كفر الشيخ"، شمالي البلاد.

وسبق للسلطات المصرية أن نفذت 8 إعدامات بارزة خلال عامي 2015، و2016، دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمرا بالعفو، وإبدال العقوبة وفق صلاحياته.