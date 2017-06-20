شاهد: مقاتلة صينية تسرق الأضواء في افتتاح معرض باريس للطيران

خطفت مقاتلة صينية متطورة، الأضواء خلال افتتاح معرض باريس الجوي لعام 2017 يوم الاثنين، وكان من بين الحضور، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وطورت الصين مقاتلتها الشبح متعددة الوظائف "شنيانغ J-31" بشكل مستقل وصممتها لتلبية احتياجات الحرب كأحدث مقاتلة صينية متعددة الأغراض في ساحة المعارك في المستقبل.

الطائرة من الصعب أن يتم الكشف عنها عن طريق الرادار، إذ أن انبعاث الأشعة تحت الحمراء منخفض، كما يمكن للمقاتلة أيضًا أن تنفذ بشكل جيد في الأنشطة المضادة الكهربائية، ويمكن أن تطير في الظروف الجوية المعقدة.

وسيتم أيضا عرض عدد من الطائرات الصينية الأخرى في معرض باريس الجوي هذا العام، مثل الطائرة بدون طيار من طراز "ييلونغ"، التي تتميز بالتكنولوجيا المتطورة التي يمكن أن تؤدي كل مهمات البعثات القتالية والاستطلاع.

يقام معرض باريس الجوي 2017 في مطار لو بورجيه وسيستمر حتى 25 يونيو/حزيران.