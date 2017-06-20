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سياسة|العراق

بارزاني: قرار إجراء استفتاء الانفصال عن العراق لا رجعة عنه

مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان العراق- رويترز
مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان العراق- رويترز
20/6/2017

قال رئيس الإقليم الكردي في العراق مسعود بارزاني، الاثنين، إن "قرار قادة الإقليم بشأن إجراء استفتاء للانفصال عن العراق لا رجعة عنه".

جاء ذلك خلال لقائه في أربيل، عاصمة الإقليم الكردي، رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، وفق بيان لرئاسة الإقليم.

وقال بارزاني، خلال اللقاء، إن "قرار استفتاء شعب كردستان لا رجعة عنه"، وأن "الإقليم يريد نيل حقوقه بعيداً عن العنف وعبر الوسائل السلمية، والتفاهم مع الأطراف العراقية".

وأضاف أن هناك "تجاوزات عدة" حصلت على الدستور العراقي، وأن هناك "خرقا لمبدأ الشراكة والتوافق"، في اتهام ضمني للحكومة العراقية ودون إيضاحات لما يذكر.

ومن المقرر إجراء الاستفتاء في 25  سبتمبر/أيلول المقبل، ويشمل محافظات الإقليم الثلاثة؛ أربيل، ودهوك، والسليمانية.

والاستفتاء المزمع غير ملزم، ويتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث بالإقليم، فيما إذا كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق من عدمه.

المصدر : الأناضول
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