انفجار في محطة القطارات الرئيسية في بروكسل

قال متحدث باسم الشرطة البلجيكية إن قوات الأمن التي تتولى حراسة محطة بروكسل المركزية للقطارات تمكنت من "تحييد" شخص بعد وقوع انفجار صغير.

وأضاف المتحدث أنه لم تقع أي إصابات أخرى وأن الوضع تحت السيطرة.

ولم يؤكد المتحدث تقارير لوسائل الإعلام بأن الشخص كان يرتدي حزاما ناسفا كما لم يتضح ما إذا كان الشخص لا يزال على قيد الحياة.

وقال شهود لوسائل الإعلام البلجيكية إنه تم إخلاء المحطة والمنطقة التاريخية المتاخمة لها والتي تعج بالسياح وسكان المنطقة.

ووضعت قوات الأمن في بلجيكا في حالة تأهب شديد منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 منذ أن نفذ أعضاء من تنظيم الدولة في بروكسل هجمات في باريس أودت بحياة 130 شخصا.

كما تعرض مطار بروكسل وشبكة قطارات أنفاق المدينة إلى هجمات في مارس آذار العام الماضي.