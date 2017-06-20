أمريكا تسقط طائرة للنظام السوري قرب الحدود العراقية

قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إنه أسقط طائرة مسلحة من دون طيار "موالية للنظام السوري" قرب الحدود العراقية.

وأفادت القوات الأمريكية في بيان بأنه جرى إسقاط الطائرة من دون طيار بعدما "أظهرت نية معادية وتقدمت صوب قوات التحالف" قرب موقع عسكري قريب من الحدود مع العراق في جنوب شرق سوريا.

وقال مصدر عسكري أمريكي إن الطائرة إيرانية الصنع لكن من غير المعروف الجهة التي كانت تشغلها.

وجاء في البيان أن الموقع قريب من موقع إسقاط طائرة من دون طيار أخرى موالية للحكومة السورية، كانت مصادر مخابرات غربية حددت على نحو منفصل أنها إيرانية، في الثامن من يونيو حزيران بعدما أسقطت قنابل قرب قوات التحالف.

وقال البيان إنه لن "يتسامح مع أي نوايا أو أفعال معادية من جانب القوات الموالية للنظام".