وفاة الدكتور محمد الراوي عضو هيئة كبار علماء الأزهر

توفى الدكتور محمد الراوي عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، صباح الجمعة، عن عمر ناهز89 عاما.

كانت الصفحة الرسمية للجامع الأزهر الشريف أعلنت عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وفاة "الراوي"، صباح اليوم.

يذكر أن الدكتور محمد الراوي من مواليد محافظة أسيوط فبراير 1928، وكان عضوًا في مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، وعين رئيسا لقسم التفسير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

وللعلامة الراحل عدة مؤلفات منها "الدعوة الإسلامية دعوة عالمية"، "كلمة الحق في القرآن الكريم – موردها ودلالتها"، "حديث القرآن عن القرآن"، "القرآن الكريم والحضارة المعاصرة، "القرآن والإنسان"، "الرسول في القرآن الكريم"، "الرضا"، "منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله"، "كان خلقه القرآن"، "المرأة في القرآن الكريم".