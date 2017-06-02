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سياسة|المملكة المغربية

ملك المغرب يقاطع قمة أفريقية سيحضرها نتنياهو

الملك محمد السادس يلقي كلمة أثناء القمة الأفريقية الأخيرة في أديس أبابا
الملك محمد السادس يلقي كلمة أثناء القمة الأفريقية الأخيرة في أديس أبابا
2/6/2017

أعلنت وزارة الخارجية المغربية أن ملك المغرب محمد السادس قرر التغيب عن قمة اقتصادية لقادة دول غرب أفريقيا في ليبريا إثر الإعلان عن حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتسعى المغرب للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإكواس) بعد أن وافق الاتحاد الأفريقي على إعادة عضوية المغرب بعد 33 عاما من خروجها.

وقالت وزارة الخارجية مساء الخميس في بيان إن الملك محمد السادس كان يعتزم حضور قمة "الإكواس" في مونروفيا يومي السبت والأحد، حيث كان من المفترض أن تناقش الدول الأعضاء مسألة طلب المغرب الانضمام للتجمع "كعضو كامل" العضوية.

وأضافت الوزارة أن "بلدانا وازنة أعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قررت تقليص مستوى تمثيلها في هذه القمة إلى الحد الأدنى بسبب عدم موافقتها على الدعوة الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي".

وأوضحت الوزارة أن الملك "يأمل ألا يأتي حضوره الأول في قمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في سياق من التوتر والجدل، ويحرص على تفادي كل خلط أو لبس".

ومن المنتظر أن يحضر نتنياهو القمة بدءا من الأحد على رأس وفد دبلوماسي واقتصادي كبير، حسبما أعلن مكتبه.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
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