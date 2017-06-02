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سياسة|الفلبين

مقتل 36 شخصا في كازينو بالفلبين والسلطات تؤكد أن الهجوم ليس إرهابيا

الشرطة أمام المنتجع السياحي
الشرطة أمام المنتجع السياحي
2/6/2017

عثرت السلطات الفلبينية على جثة 36 شخصا داخل كازينو في العاصمة مانيلا، (الخميس) بعد أن فتح مسلح النار من بندقية أوتوماتيكية وأضرم النار في إحدى الغرف، مؤكدة أن الهجوم ليس إرهابيا.

وأصيب عشرات الأشخاص بجروح خلال التدافع الذي تلا إطلاق النار في منتجع "ريزورتس وورلد مانيلا" القريب من المطار الرئيسي في البلاد.

وبعد نحو خمس ساعات، عثرت السلطات على جثة مطلق النار متفحمة داخل إحدى غرف الفندق حسبما أعلن قائد شرطة الفلبين رونالد ديلا روزا.

وتابع قائد الشرطة أن المهاجم أطلق النار على شاشة تلفزيون فقط ولم يستهدف أحدا من الموجودين.

وأشارت الشرطة في وقت لاحق أنها عثرت داخل الكازينو على جثث 36 شخصا قضوا نتيجة تنشقهم الدخان.

وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق العثور على 34 جثة في الكازينو.

وتابع ديلا روزا أن المهاجم فقد أثره لفترة وسط التدافع والهلع الذي ساد الكازينو قبل أن تعثر عليه السلطات ميتا في إحدى الغرف.

وأضاف قائد الشرطة "لقد تمدد في سرير وغطى نفسه ببطانية سميكة ثم سكب عليها وقودا على ما يبدو وأضرم النار بها".

وأكد كل من قائد شرطة مانيلا أوسكار البايالدي وديلا رزوا أن الأمر يتعلق على الأرجح بمحاولة سرقة باءت بالفشل وأن المهاجم لم يطلق النار على أحد بل كان يريد سرقة فيش القمار.

وتابع ديلا روزا "نقول في الوقت الحالي أن الأمر ليس عملا إرهابيا إذ ليس هناك عمل عنف ولا تهديد ولا تخويف يؤدي إلى الإرهاب".

المصدر : الفرنسية
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