مطالبات بوقف الغارات المصرية على ليبيا

قال مراسل الجزيرة في ليبيا إن طائرات يعتقد أنها مصرية شنت فجر الجمعة 14 غارة على مواقع في منطقتي سوكنة وهون وسط البلاد، وسط دعوات بوقف هذه الغارات المتواصلة منذ أيام.

ونقل المراسل عن شهود عِيان في منطقة "هون" أن القصف عنيف جدا، وأنه سمع دوي الانفجارات بشكل واضح، وأن الأهالي يلتزمون بيوتهم خوفا من القصف. وأضاف شهود العِيان أن القصف استهدف مقر كتيبة "تاقرفت" التابعة لقوات البنيان المرصوص وقاعدة الجفرة الجوية التي تتمركز فيها قوة عسكرية تابعة لحكومة الوفاق الوطني، فضلا عن مزرعة لأحد المدنيين.

ولم ترد بعد أنباء عن إصابات بشرية ولا عن حجم الخسائر المادية.

في غضون هذا طالب أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة ووزراء سابقون وممثلون عن المجتمع المدني وقادة أحزاب ومهنيون وإعلاميون ليبيون، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف إزاء العدوان المصري على الأراضي الليبية، وسرعة رفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن ضد هذه الانتهاكات.

وفي صفحة أطلقوها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك سموها "أوقفوا العدوان" أكد الموقعون في بيان أن المجلس الرئاسي هو الجهة الوحيدة المعنية بمحاربة الإرهاب، وتحديدِ وجوده على الأرض الليبية.

ودعا البيان الشعب المصري إلى الوقوف إلى جانب الشعب الليبي في المطالبة بوقف الاعتداءات، واحترام حق الجيرة والأخوة بين الشعبين الليبي والمصري.

كما طالب البيان دول الجوار والدول الشقيقة والصديقة باتخاذ موقف وإدانة هذه الاعتداءات المتكررة ومطالبة الحكومة المصرية بوقف اعتدائها على الشعب الليبي وأراضيه.