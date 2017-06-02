ماكرون للعلماء الأمريكيين: تعالوا واعملوا في فرنسا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العلماء الأمريكيين الذين أصيبوا بخيبة أمل جراء انسحاب بلادهم من اتفاق باريس بشأن المناخ، إلى المجيء إلى فرنسا والعمل فيها.

وقال ماكرون في كلمة أدلى بها باللغة الإنجليزية: "إلى كل العلماء والمهندسين ورجال الأعمال والمواطنين المسؤولين الذين أصيبوا بخيبة أمل جراء قرار رئيس الولايات المتحدة، أود أن أقول إنهم سيجدون في فرنسا وطنا ثانيا".

وقال ماكرون: "أدعوهم، ليأتوا للعمل معنا هنا، لنعمل معا على إيجاد حلول ملموسة لمناخنا وبيئتنا".

وكرر ماكرون بذلك دعوة وجهها أثناء حملته للرئاسة الفرنسية، وأكد أن فرنسا لن تتخلى عن المعركة.

وقال ماكرون: "إننا سننجح لأننا ملتزمون التزاما تاما، ولأننا حيثما نعيش وأيا كنا نتقاسم جميعا نفس المسؤولية. لنجعل كوكبنا عظيما مرة أخرى"، في إسقاط على شعار ترمب "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن اعتقاده بأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالانسحاب من اتفاق باريس بشأن المناخ يعد خطأ لكل من الولايات المتحدة والكوكب.

ودعا ماكرون جميع الدول الموقعة إلى البقاء داخل إطار اتفاق باريس من أجل مواصلة تحمل مسؤولياتها وعدم التنازل عن أي شيء.

وأشار ماكرون إلى إن لديه رسالة إلى الولايات المتحدة التي وصفها بـ "دولة عظمى"، قائلا: "لا ترتكبوا أخطاء بشأن المناخ، لا توجد خطة بديلة لأننا لا نملك كوكبا بديلا".

وتابع ماكرون أنه ناقش القضية مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل موضحا أن البلدين سيتخذان "مبادرات قوية" في غضون أيام لمواصلة العمل ضد تغير المناخ.

وأبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأمريكي دونالد ترمب الخميس في اتصال هاتفي أنه "لايوجد في اتفاقية باريس للمناخ شيء قابل لإعادة التفاوض بشأنه".