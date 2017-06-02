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سياسة

شاهد: مسلمون يتناولون الإفطار أمام برج ترمب في نيويورك

2/6/2017

تناول عشرات المسلمين إفطارهم (الخميس) أمام "ترمب تاور" بمدينة نيويورك الأمريكية، محاطين بالعشرات من غير المسلمين الذين حضروا للإعراب عن تضامنهم مع المسلمين.

واحتشد الجمع لتناول الإفطار في سياق مبادرة تتصدى لميول إدارة ترمب المعادية للمسلمين، حسبما أعلن منظمو هذا الحدث.

وتقاسم المشاركون في الفعالية طعام الإفطار، وهم جالسون على حافة الجادة الخامسة الشهيرة في نيويورك بعد تأدية صلاة المغرب

وجاءت هذه الفعالية تلبية لنداء أطلقته جمعيات عدة تعنى بالدفاع عن المهاجرين.

وكان من أبرز المشاركين الناشطة الفلسطينية الأمريكية ليندا صرصور.

وسجل انتشار كثيف للشرطة في المنطقة، كما هو الحال منذ بضعة أشهر، إذ إن السيدة الأولى ميلانيا ترمب وابنها بارون مازالا  يقيمان في البرج الذي يضم أيضا مقر مؤسسة ترمب.

وقالت فاتوماتا واجه، وهي شابة أمريكية مسلمة من أصول غامبية، إنها أتت للتنديد "باللهجة التي تعتمدها (الحكومة الأمريكية) إزاء المسلمين".

وانتقدت صرصور إلغاء إدارة ترامب مأدبة الإفطار في البيت الأبيض، وهو حدث اعتادت عليه الإدارات الأمريكية السابقة منذ سنوات.

وقالت: " حتى لو تمت دعوتنا، سأطلب من المسلمين عدم توفير الدعم لإدارة تمعن في التقسيم".

وعلى الرصيف المقابل، تجمع نحو عشرة أشخاص من أنصار ترمب وهم يصرخون "الولايات المتحدة، الولايات المتحدة"، و"نحن لا نريد الشريعة".

ورغم قيام الشرطة بضبط الوضع والفصل بين الطرفين، حرصت ليندا صرصور على توصية المشاركين بعدم المغادرة وحيدين.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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