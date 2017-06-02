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شاهد: ربع مليون يصلون الجمعة الأولى من رمضان في الأقصى

2/6/2017

أدى نحو ربع مليون فلسطيني صلاة أول جمعة من شهر رمضان الفضيل في المسجد الأقصى المبارك، وسط تشديد أمني فرضه الاحتلال على حواجز الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وتوافد المصلون من كافة محافظات الضفة الغربية ومن البلدات العربية داخل الخط الأخضر.

وتسببت حواجز الاحتلال الإسرائيلي في ازدحام كبير بسبب الأعداد الهائلة من الفلسطينيين الذين قصدوا المسجد منذ ساعات الصباح الباكر.

وقد مُنع الكثير منهم لأن أعمارهم تقل عن أربعين عاما، وهو شرط يفرضه الاحتلال على دخول الرجال إلى القدس.

وفي المدينة المقدسة، نشر الاحتلال جنوده في أزقة البلدة القديمة وفي محيطها وعلى أبواب المسجد الأقصى.

وقد سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلية للرجال فوق سن الأربعين باجتياز المعابر دون الحصول على تصاريح، كما سمحت للنساء والأطفال من جميع الأعمار بالدخول، في وقت منعت من هم بين سن الثانية عشرة وسن الثلاثين.

واشترطت إسرائيل على الفلسطينيين الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثين وأربعين عاما الحصول على تصاريح خاصة لدخول المدينة.

ولفتت شرطة الاحتلال إلى أنها ستسمح لمئة فلسطيني من سكان قطاع غزة تتجاوز أعمارهم 55 عاما بالوصول إلى القدس لأداء صلاة الجمعة من خلال حافلات خاصة، وبعد الحصول على تصاريح من السلطات الإسرائيلية.

والمسجد الأقصى هو أولى القبلتين وثالث الحرمين.

وضمت إسرائيل القدس الشرقية والمدينة القديمة بها منذ عام 1967 في خطوة لم يتم الاعتراف بها دوليا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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