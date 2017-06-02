شاهد: حجب الإنترنت في إثيوبيا لمنع تسريب امتحانات الثانوية العامة

قال مسؤول بالحكومة الإثيوبية إن السلطات حجبت الدخول على الإنترنت في أنحاء البلاد في مسعى لمنع تسريب امتحانات الثانوية العامة إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المسؤول إن هذا الحجب سيستمر حتى الثامن من يونيو/ حزيران على الأقل.

ويؤدي مئات الآلاف من الطلاب الامتحانات في مختلف أنحاء البلد الواقع بمنطقة القرن الأفريقي خلال الفترة بين 31 من مايو/أيار وحتى 8 من يونيو/حزيران.

وفي العام الماضي سربت أوراق الامتحانات ونشرت على الإنترنت على نطاق واسع ما دفع الحكومة لتعديل مواعيدها.

وقال محمد سعيد، مدير العلاقات العامة في مكتب شؤون الاتصالات الحكومية، لرويترز: "الحجب يهدف لمنع تكرار التسريبات التي وقعت العام الماضي".

وتابع يقول: "نحن نتحرك بشكل استباقي، ونود أن يركز أبناؤنا ويتحرروا من أي ضغوط نفسية أو تشتيت".

ولم يقدم المسؤول موعدا محددا لموعد رفع الحجب لكنه أوضح أنه سيستمر طوال فترة الامتحانات.

وأوضح أيضا أن الحجب يشمل شبكات التواصل الاجتماعي فقط وأن خدمات مثل حجوزات شركات الطيران والمعاملات المصرفية ستظل قائمة.

وأكد شاهد لرويترز انقطاع خدمتي الواي فاي والاتصال بالإنترنت عبر شبكات الهواتف المحمولة، وظل الدخول على الإنترنت في السفارات والمنظمات الدولية دون انقطاع.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقطع فيها أديس أبابا الإنترنت؛ ففي ذروة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أواخر عام 2015 ومطلع العام الماضي فرضت إثيوبيا حظرا شاملا لعدة أسابيع قبل أن تقصره على مواقع التواصل الاجتماعي فقط وفي مقدمتها فيسبوك وتويتر.