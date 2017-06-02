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سياسة|بريطانيا

شاهد: الشرطة البريطانية ترصد سيارة مرتبطة بتفجير مانشستر

2/6/2017

قالت الشرطة البريطانية التي تحقق في هجوم مانشستر اليوم (الجمعة) إنها أخلت منطقة في وسط المدينة بعد أن رصدت سيارة ربما تكون "مهمة" للتحقيق.

وتحقق الشرطة في تحركات سلمان عبيدي قبل أن يقتل 22 شخصا في حفل غنائي يوم 22 من مايو/أيار الماضي في أعنف هجوم يشنه مسلحون في بريطانيا منذ 12 عاما.

وقالت الشرطة إنها رصدت سيارة نيسان ميكرا بيضاء في وسط مانشستر وفرضت طوقا حول المنطقة وأخلت المباني القريبة وطلبت من الناس الابتعاد.

وقال كبير المحققين روي جاكسون في بيان "نحن مهتمون للغاية بأي شيء يمكن أن يقوله لنا الناس عن تحركات هذه السيارة ومن كان فيها خلال الشهور الماضية".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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