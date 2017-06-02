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سياسة|سريلانكا

دعوات دولية لوقف اعتداءات على المسلمين في سريلانكا

آثار تخريب لأحد المساجد في سريلانكا - أرشيفية
آثار تخريب لأحد المساجد في سريلانكا - أرشيفية
2/6/2017

أدان دبلوماسيون أعمال العنف التي تستهدف المسلمين في سريلانكا ودعوا الحكومة للحفاظ على حقوق الأقليات والحرية الدينية.

وسُجّل أكثر من 20 هجوما على مسلمين منذ 17 من أبريل/نيسان بينها الحرق العمد لمتاجر مملوكة لمسلمين وهجمات بالقنابل الحارقة على مساجد.

وألقى مسلمون باللائمة في الهجمات على جماعة تعرف باسم "جيش القوة البوذية" تقول إن انتشار الإسلام يهدد البوذية وهي الديانة المهيمنة في البلاد. وتنفي الجماعة أية صلة لها بالأمر.

وقالت السفيرة الكندية شيلي وايتننغ للصحفيين "من المهم تطبيق سيادة القانون على هؤلاء الجناة ومن المهم الحفاظ على حقوق الأقلية والحرية الدينية".

ويمثل المسلمون نحو 9% من سكان سريلانكا البالغ عددهم 21 مليون نسمة. ويشكل البوذيون نحو 70% من السكان.

وتتهم جماعات بوذية بعض المنظمات الإسلامية بنشر التطرف في المجتمع وإجبار الناس على اعتناق الإسلام، لكن قيادات مسلمة تنفي هذا الزعم.

وقال تونغلاي مارجيو، سفير الاتحاد الأوربي، إنه يأمل أن تقوم الشرطة باعتقالات للجناة في الأيام القادمة.

وقال السفير الأسترالي برايس هاتشسون إن أعمال الكراهية موجهة "للجالية المسلمة وهو أمر غير مقبول".

المصدر : رويترز
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