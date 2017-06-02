جرحى في انفجار بمنتجع بالفلبين تبناه تنظيم الدولة

أصيب 25 شخصاً على الأقل، الخميس، في هجوم مسلح استهدف منتجعاً سياحياً في العاصمة الفلبينية مانيلا، وتبناه تنظيم الدولة.

ونقلت صحيفة "مانيلا تايمز"، عن المسؤول في الصليب الأحمر الفلبيني، باساي تشابتر، قوله إن 25 شخصاً على الأقل أصيبوا في الهجوم، ونقلوا إلى عدة مستشفيات بالمنطقة، دون الحديث عن سقوط قتلى أو تفاصيل عن الهجوم.

فيما كتب موظفون بمنتجع "ريزورتس وورلد مانيلا" على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، أن المنتجع تم إغلاقه، وأن الشرطة تسيطر على الموقف، واصفين هذه الأوقات بـ"الصعبة".

من جهته، أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجوم، بحسب ما ذكر موقع قناة "تشانل نيوز- آسيا" الفلبينية.

وفي وقت سابق من مساء الخميس أعلنت الشرطة الفلبينة سماع دوي انفجارات وإطلاق نار في المنتجع السياحي، وسط توافد لقوات الأمن الخاصة على المنتجع، في إطار عملية أمنية.

وأضافت الشرطة أن قوات الأمن فرضت طوقا أمنيا حول المنتجع وتجمعت عربات الإطفاء والإسعاف، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ونقلت صحيفة "إنكواير" الفلبينية عن موظفين بأحد الفنادق في المنتجع بعد هروبهم، قولهم إنهم شاهدوا رجلا مسلحًا في الطابق الثاني للفندق يطلق النار على النزلاء.