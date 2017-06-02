تطعيمات فاسدة تقتل 15 طفلا بجنوب السودان

لقي 15 طفلا حتفهم في منطقة ريفية جنوب السودان نتيجة تلقيهم تطعيمات فاسدة ضد الحصبة، حسبما أعلنت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف (الجمعة).

وقعت الوفيات في قرية ناتشودوكوبل النائية حيث جرى تطعيم نحو 300 شخص.

ووجد تحقيق دعمته الصحة العالمية ومنظمة يونيسيف أن الأطفال توفوا جراء تسمم حاد ناتج عن إعطاء لقاح ملوث، حسب بيان.

واستخدم فريق التطعيم غير المدرب محقنة ( سرنجة) واحدة على مدار أربعة أيام هي مدة الحملة واحتفظوا بالتطعيمات في مبنى من دون منشآت تخزين باردة خلال هذه الفترة.

وجاء في البيان أن 32 طفلا آخرين أصيبوا بأعراض الحمى والقيء والإسهال ولكن تعافوا.

ولايزال خطر الإصابة بالحصبة مرتفعا في جنوب السودان نظرا لأن الصراع العسكري الجاري عرقل الخدمات الصحية.

وقال البيان إن البلاد شهدت تفشي مرض الحصبة مرات عدة بين السكان غير المحميين، الناتجة عن عدم تطعيم عدد كبير الأطفال.