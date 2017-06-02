البث الحي
سياسة

تطعيمات فاسدة تقتل 15 طفلا بجنوب السودان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
2/6/2017

لقي 15 طفلا حتفهم في منطقة ريفية جنوب السودان نتيجة تلقيهم تطعيمات فاسدة ضد الحصبة، حسبما أعلنت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف (الجمعة).

وقعت الوفيات في قرية ناتشودوكوبل النائية حيث جرى تطعيم نحو 300 شخص. 

ووجد تحقيق دعمته الصحة العالمية ومنظمة يونيسيف أن الأطفال توفوا جراء تسمم حاد ناتج عن إعطاء لقاح ملوث، حسب بيان.   

واستخدم فريق التطعيم غير المدرب محقنة ( سرنجة) واحدة على مدار أربعة أيام هي مدة الحملة واحتفظوا بالتطعيمات في مبنى من دون منشآت تخزين باردة خلال هذه الفترة. 

وجاء في البيان أن 32 طفلا آخرين أصيبوا بأعراض الحمى والقيء والإسهال ولكن تعافوا. 

ولايزال خطر الإصابة بالحصبة مرتفعا في جنوب السودان نظرا لأن الصراع العسكري الجاري عرقل الخدمات الصحية. 

وقال البيان إن البلاد شهدت تفشي مرض الحصبة مرات عدة بين السكان غير المحميين، الناتجة عن عدم تطعيم عدد كبير الأطفال. 

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

فرنسا.. بدء محاكمة 4 عناصر شرطة بتهمة الاعتداء العنصري على موسيقي أسود (فيديو)

سيارات تحترق خلال مظاهرة ضد "قانون الأمن الشامل" في باريس السبت (رويترز)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)

برلمانيون عراقيون يطالبون برد حاسم على تعليق الإمارات للتأشيرات

صورة عامة لأبوظبي (غيتي-أرشيف)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)