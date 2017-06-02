اعتقال رجل بحوزته أسلحة في فندق ترمب بواشنطن

قالت السلطات الأمريكية اليوم (الجمعة) إن طبيبا من ولاية بنسلفانيا اعتقل وبحوزته أسلحة وذخيرة في فندق ترمب الدولي في واشنطن.

وقال الرجل إنه أراد مقابلة الرئيس دونالد ترمب لإسقاط شركات أدوية كبرى.

وذكر بيان ووثائق من مكتب المدعي الأمريكي أن بريان مولز (43 عاما) يواجه اتهامات بحيازة أسلحة بعد أن عثرت الشرطة على بندقية ومسدس و90 طلقة في سيارته في وقت مبكر من صباح يوم (الأربعاء) الماضي في فندق ترمب الدولي الذي كان نزيلا فيه.

وأفرج قاض في محكمة كولومبيا العليا عن مولز أمس الخميس وأمره بالبقاء بعيدا عن البيت الأبيض وفندق ترمب وفقا لممثلين عن الادعاء.

ومن المقرر أن يمثل مولز أمام محكمة اتحادية في جلسة اليوم (الجمعة).

ويواجه تهمة حيازة أسلحة بصورة غير قانونية.