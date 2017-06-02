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سياسة

إدارة ترمب تلجأ للمحكمة العليا لإقرار حظر السفر

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
2/6/2017

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي من المحكمة العليا في الولايات المتحدة إقرار حظر سفر مؤقت لمواطني ست دول إسلامية للبلاد وذلك بعد أن عرقلت محاكم أقل درجة تنفيذ القرار باعتباره تمييزا.

 وقدمت الإدارة طلبين عاجلين للمحكمة العليا المكونة من تسعة قضاة بهدف وقف حكمين صادرين عن محكمتين أقل درجة يبطلان الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب في السادس من مارس آذار بمنع دخول مواطني إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن للولايات المتحدة لمدة 90 يوما حتى تتخذ الحكومة الأمريكية إجراءات أكثر صرامة لفحص التأشيرات.

وتأتي الخطوة بعد أن أيدت محكمة استئناف في مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا في 25 مايو/ أيار قرار قاض في ولاية ماريلاند بوقف الأمر.

وقدمت الإدارة طعنا منفصلا في هذه القضية.

وقالت سارة إيسجور وهي متحدثة باسم وزارة العدل في بيان "طلبنا من المحكمة العليا نظر هذه القضية المهمة ونحن واثقون أن الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس ترمب يقع في نطاق سلطته القانونية لإبقاء البلاد آمنة ولحماية مجتمعاتنا من الإرهاب".

وكتب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية على تويتر "لقد تغلبنا على هذا الحظر الكريه ونحن مستعدون لفعل ذلك مرة ثانية".

ويتطلب إقرار الطلبين موافقة خمسة أصوات على الأقل من بين تسعة أصوات بالمحكمة العليا، وإذا تمت الموافقة فسيدخل حظر السفر حيز التنفيذ فورا.

المصدر : رويترز
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