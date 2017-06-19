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سياسة

وزير خارجية عمان: الأزمة الخليجية ستُحل قريبا

الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي
19/6/2017

قال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي لوسائل إعلام عمانية إن الأزمة الخليجية ستحل قريبا، كما أكد في وقت سابق دعمه لجهود أمير دولة الكويت في احتواء الأزمة.

وجاء تصريح بن علوي اليوم الاثنين ردا على سؤال لصحيفة "أثير" العمانية الإلكترونية أثناء رعايته حفل تدشين التأشيرة الإلكترونية.

وأكد الوزير العُماني في وقت سابق رؤية ‫بلاده بأهمية دعم جهود أمير دولة ‫الكويت الشيخ ‫صباح الأحمد الصباح ومساعيه الحميدة لاحتواء الأزمة الخليجية الراهنة.

وأضاف أن ‫سلطنة عمان لديها الثقة بأن الأشقاء في ‫مجلس التعاون لديهم الرغبة في تجاوز هذه الأزمة وتفعيل منظومة مجلس التعاون بما يحقق الأهداف ويخدم المصالح المشتركة ويحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.

وتعيش منطقة الخليج منذ الخامس من يونيو/حزيران الجاري على وقع أزمة دبلوماسية تصاعدت بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ودول أخرى علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، وأغلقت حدودها البرية والبحرية مع قطر إضافة إلى مجالاتها الجوية.

المصدر : الجزيرة
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