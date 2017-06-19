شاهد: ماي تزور مسجد فينزبري بارك

زارت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مسجد فينزبري بارك في شمال لندن قرب موقع هجوم دهست فيه سيارة فان مجموعة من المصلين في وقت مبكر من صباح الاثنين.

وقالت ماي في تصريح لها في وقت سابق إن الكراهية والشر لن ينجحا أبدا.

وسقط عشرة أشخاص بين قتيل وجريح في عملية دهس مصلين أمام دار الرعاية الإسلامية قرب مسجد فينزبري بارك شمالي العاصمة لندن فجر اليوم (الاثنين).

وقالت شرطة لندن إن قتلى سقطوا في الحادث، موضحة أنها اعتقلت شخصا في مكان الحادث.

واختلفت وسائل إعلام بريطانية في عدد ضحايا الحادث لكنها قالت إنهم من المسلمين الذين تعرضوا للدهس أثناء خروجهم من المسجد الذي يعرف باسم المسجد الكبير شمالي لندن بعد أداء صلاة التراويح.