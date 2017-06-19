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سياسة|بريطانيا

شاهد: ماي تزور مسجد فينزبري بارك

19/6/2017

زارت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مسجد فينزبري بارك في شمال لندن قرب موقع هجوم دهست فيه سيارة فان مجموعة من المصلين في وقت مبكر من صباح الاثنين.

وقالت ماي في تصريح لها في وقت سابق إن الكراهية والشر لن ينجحا أبدا.

وسقط عشرة أشخاص بين قتيل وجريح في عملية دهس مصلين أمام دار الرعاية الإسلامية قرب مسجد فينزبري بارك شمالي العاصمة لندن فجر اليوم (الاثنين).

وقالت شرطة لندن إن قتلى سقطوا في الحادث، موضحة أنها اعتقلت شخصا في مكان الحادث.

واختلفت وسائل إعلام بريطانية في عدد ضحايا الحادث لكنها قالت إنهم من المسلمين الذين تعرضوا للدهس أثناء خروجهم من المسجد الذي يعرف باسم المسجد الكبير شمالي لندن بعد أداء صلاة التراويح.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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