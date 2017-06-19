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سياسة|بريطانيا

شاهد: لقطات صادمة من داخل برج لندن المحترق

19/6/2017

نشر موقع شرطة العاصمة البريطانية لندن مقاطع فيديو من داخل برج جرينفيل السكني الذي احترق وأسفر عن سقوط 58 قتيلا حتى الأن.

وقالت الشرطة إن فريقا متخصصا تابعا لها هو الذي قام بتصوير اللقطات. ويظهر الفيديو تفحم المبنى من الداخل تماما.

وثارت شكوك بشأن سلامة المبنى، ويعتقد أن الطبقة العازلة التي تم تركيبها على الواجهة الخارجية للمبنى عام 2016 تسببت في الانتشار السريع للنيران.

وقال وزير الخزانة، فيليب هاموند، في حوار تلفزيوني إن المادة المستخدمة في التجديدات غير مسموح بها في بريطانيا. ووعدت الحكومة بإجراء تحقيق عام كامل في الحريق.

المصدر : أسوشيتد برس + وكالات
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