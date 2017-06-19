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سياسة|فرنسا

شاهد: لحظة إخراج مهاجم الشانزليزيه من سيارته

19/6/2017

التقط أحد المارة بشارع الشانزليزيه الشهير في باريس لحظة قيام عناصر الشرطة بإخراج سائق السيارة التي صدمت شاحنة للشرطة بالعاصمة الفرنسية (الاثنين).

ويظهر التسجيل المصور تصاعد الدخان من السيارة بعدما اشتعلت بها النيران عقب صدمها شاحنة للشرطة اليوم (الاثنين) بينما سارع عناصر الشرطة للسيطرة على المهاجم وسحبه خارج السيارة.

وذكرت مصادر في الشرطة الفرنسية أنه تم العثور على قوارير غاز ومسدسات ورشاش كلاشنيكوف في سيارة المهاجم وهي من طراز رينو ميغان.

وقال وزير الداخلية جيرار كولومب "لقد تم استهداف قوات الأمن في فرنسا مرة أخرى"، واصفا الحادث بأنه "محاولة هجوم".

وقال كولومب إن الاسلحة والمتفجرات التي عثر عليها في السيارة كان "يمكن أن تؤدي إلى انفجار هذه السيارة".

وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية بيار-هنري برانديه أن خبراء تفكيك القنابل يتواجدون في الموقع "للتأكد من أن هذه السيارة لم تعد تشكل أي خطر".

ولم يصب أي من عناصر الشرطة أو المارة في الحادث الذي وقع قرب معرض غران باليه.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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