شاهد: قتيل و10 جرحى بعد دهس بريطاني لمسلمين في لندن

دهست سيارة عددا من المصلين لدى مغادرتهم أحد أكبر مساجد العاصمة البريطانية لندن مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين.

ووصف مجلس مسلمي بريطانيا الحادث بأنه عمل متعمد ناجم عن رهاب الإسلام.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن الشرطة تتعامل مع الواقعة كهجوم إرهابي محتمل وإنها ستترأس اجتماعا طارئا في وقت لاحق اليوم.

وذكرت الشرطة أن شخصا قتل وأصيب 10 آخرون وأن سائق السيارة عمره 48 عاما وأن المواطنين أمسكوا به إلى أن اعتقل ونقل للمستشفى وأنه سيخضع لتقييم للصحة العقلية.

وقالت هيئة إسعاف لندن إن ثمانية أشخاص نقلوا للمستشفيات وإن اثنين آخرين تلقيا العلاج من إصابات طفيفة بموقع الحادث.

وقال صادق خان رئيس بلدية لندن إن السلطات ستنشر مزيدا من أفراد الشرطة لطمأنة المواطنين وخاصة أثناء شهر رمضان ووصف الواقعة بأنها "هجوم أيضا على كل قيم التسامح والحرية والاحترام المشتركة".

وقال زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين إنه مصدوم بشدة.

وقال مجلس مسلمي بريطانيا إن الواقعة أعنف مظاهر رهاب الإسلام في بريطانيا في الأشهر الأخيرة ودعا السلطات إلى تعزيز إجراءات الأمن خارج المساجد مع اقتراب نهاية شهر رمضان.